Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,5 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag befestigt gezeigt. Der ATX legte bis kurz nach zehn Uhr um 0,51 Prozent auf 2.797,24 Punkte zu und setzte damit seinen jüngsten Erholungsschub fort. Nach den Vortagesverlusten steht der ATX bereits vor seinem 5. Gewinntag in sechs Börsentagen. An den europäischen Leitbörsen herrscht hingegen eine negative Anlegerstimmung vor. Analysten verwiesen auf eine anhaltend fragile Stimmung an den Finanzmärkten.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Europaweit stehen Werte aus dem Ölbereich in der Gunst der Anleger weit oben und die Branchenvertreter in Wien schlossen sich dieser positiven Entwicklung an.

OMV-Papiere gewannen 2,1 Prozent, nachdem die Titel des Öl- und Gasunternehmens bereits zur Wochenmitte um fast drei Prozent zugelegt hatten. Die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kletterten im Frühhandel um 3,1 Prozent hoch. Auch die Rohölpreise legten zu.

Aufwärts ging es auch mit den schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um ein Prozent und die Aktionäre der BAWAG konnten ein Plus von 1,6 Prozent verbuchen. Ein vergleichsweise kleines Plus wies die Erste Group-Aktie mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent auf.

Erneut gemieden wurden die Papiere der Stromversorger. EVN-Papiere ermäßigten sich um 2,2 Prozent und die Verbund-Anteilsscheine fielen um 1,3 Prozent.

Telekom Austria gewannen 1,8 Prozent auf 5,8 Euro. Hier haben die Analysten der Baader Bank nach den stark ausgefallenen Drittquartalszahlen des Telekomkonzerns ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt und ein Kursziel von 8,97 Euro errechnet.

ste/spo

ISIN AT0000999982