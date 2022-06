Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,53 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel Zuwächse verzeichnet. Der ATX notierte gegen 10 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 3.330,82 Punkten, nachdem er zuvor zwei Minustage in Folge absolviert hatte. Aufwärts ging es am Berichtstag auch mit den Aktienkursen der europäischen Leitbörsen. Positiv gewertet wurden international die rückläufigen Rohölpreise, welche den Inflationsdruck etwas einbremsen könnten.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich noch sehr mager. Die UNIQA-Aktie wird ex Dividende gehandelt und verliert optisch starke 6,3 Prozent. Unterstützung für den ATX lieferten die Zuwächse der schwergewichteten Bankenwerte. BAWAG verteuerten sich um 0,6 Prozent und Erste Group legten um 1,3 Prozent zu. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International verbuchten ein Plus von 0,7 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten gewannen Andritz 1,7 Prozent. voestalpine stärkten sich um 1,6 Prozent. Die Verbund-Anteilsscheine gewannen 2,3 Prozent, nachdem die Titel des Stromversorgers am Mittwoch um 2,2 Prozent verloren hatten. OMV-Papiere gaben hingegen 1,1 Prozent nach. Hier könnten die sinkenden Ölpreise belastet haben. Die Semperit-Aktie markierte mit einem satten Plus von 6,1 Prozent die Spitze der Gewinnerliste.

Veröffentlicht wurden zudem starke Wirtschaftszahlen aus Österreich. Die heimische Wirtschaft ist mit einem starken Wachstum ins Jahr 2022 gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal real, also inflationsbereinigt, um 9,5 Prozent zu. Damit liegt die Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent höher als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die positive Entwicklung ist von praktisch allen Wirtschaftsbereichen getragen worden, ganz besonders von Industrie, Bau und Handel.

