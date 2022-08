Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,54 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag befestigt gezeigt. Der ATX legte bis 9.45 Uhr um 0,54 Prozent auf 3.021,74 Punkte zu. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es nach starken Vorgaben von der Wall Street nach oben. An den US-Börsen hatten am Mittwochabend besser als erwartet ausgefallene Wirtschaftsdaten beflügelt.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene voestalpine mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Der Stahlkonzern hat den Quartalsgewinn auf 615 Mio. Euro, nach 259 Mio. im Vorjahreszeitraum, mehr als verdoppelt. Laut Analysten von der Erste Group wurden die wichtigsten vorläufigen und starken Ergebnisse bestätigt. Die voest-Aktie schwächte sich dennoch um 3,7 Prozent ab.

Als Stütze für den ATX erwiesen sich die schwergewichteten Banken Erste Group und Raiffeisen Bank International mit Zuwächsen von zwei bzw. drei Prozent. Die BAWAG-Aktionäre konnten ein nur kleines Plus von 0,2 Prozent verbuchen.

Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann kamen um 1,4 Prozent zurück, nachdem die Titel am Vortag 2,4 Prozent gewonnen hatten. Verbund-Aktien erholten sich um 0,9 Prozent, nach einem Vortagesminus von 3,2 Prozent. Die Semperit-Titel legten 2,5 Prozent zu.

Zu Mittag steht international die Bekanntgabe der Zinsentscheidung der Bank of England im Fokus. Marktteilnehmer erwarten angesichts der auf einem 40-Jahreshoch liegenden Inflation eine Anhebung von der britischen Notenbank um 50 Basispunkte. Laut US-Finanzinformationsdienst CNBC wäre dies die stärkste Zinserhöhung seit dem Jahr 1995.

ste/ger

ISIN AT0000999982