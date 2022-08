Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,54 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gewann um 9.50 Uhr 0,54 Prozent auf 3.040,54 Zähler. Für den ATX Prime ging es um 0,69 Prozent auf 1.539,51 Einheiten hinauf.

In der Früh waren sowohl wichtige Unternehmens- als auch Konjunkturnachrichten Mangelware. Allerdings dürfte im Verlauf des Vormittags mit dem sentix-Investorenvertrauen ein wichtiger Datensatz veröffentlicht werden. Sollte dieser steigen, dürfte auch das ZEW-Saldo in der kommenden Woche höher ausfallen, erklärten die Analysten der Helaba.

Mit Blick auf die Einzelwerte steigerten sich in der Früh Palfinger um 2,2 Prozent. Dahinter gewannen Zumtobel und AT&S 2,1 bzw. 2,0 Prozent. Gefragt waren zudem auch die Anteile an der OMV mit plus 1,8 Prozent.

Die Wertpapiere der Raiffeisen verteuerten sich in der Früh um 0,4 Prozent auf 12,95 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 13 auf 14 Euro leicht gesteigert. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner unverändert belassen.

