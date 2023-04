Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,62 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit Zuwächsen präsentiert. Der ATX gewann kurz nach 10 Uhr 0,62 Prozent auf 3.189,52 Einheiten. Der ATX Prime kletterte um 0,56 Prozent auf 1.609,82 Zähler hinauf.

Vor dem am morgigen Karfreitag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht dürften sich die Blicke am Donnerstag auf die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe richten. Sie könnten ebenso wie der ADP-Beschäftigungsreport am gestrigen Mittwoch Hinweise auf die morgigen Zahlen liefern.

Im Augenblick würden die Marktteilnehmer einen Rückgang bei den Beschäftigungszahlen und den durchschnittlichen Stundenlöhnen erwarten, schrieb Christian Henke von IG Markets mit Hinblick auf den morgigen Datensatz. "Fallen die Zahlen zum Beschäftigungszuwachs und den Stundenlöhnen zu hoch aus, könnten wieder Inflations- und Zinssorgen aufkommen."

Branchenseitig waren hierzulande Bankentitel gut gesucht. Erste Group steigerten sich um 0,8 Prozent, Raiffeisen legten um ein Prozent zu und BAWAG um 1,9 Prozent. Gefragt waren überdies die schwer gewichteten Aktien der OMV mit plus 0,6 Prozent. Schoeller-Bleckmann steigerten sich um 1,8 Prozent.

Die deutlichsten Kurszuwächse verbuchten im prime market-Segment Kapsch TrafficCom mit plus 2,9 Prozent. AT&S verteuerten sich um knapp zwei Prozent. Mit klaren Verlusten zeigten sich am Donnerstag FACC (minus 2,3 Prozent) und Austriacard (minus 1,7 Prozent).

sto/fpr

ISIN AT0000999982