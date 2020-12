Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 0,78 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag im Einklang mit den europäischen Leitbörsen höher gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.45 Uhr 0,78 Prozent auf 2.758,43 Zähler. Der ATX Prime stieg um 0,81 Prozent auf 1.400,20 Punkte.

Den Markt stützte, dass sich die EU und Großbritannien auf ein Post-Brexit-Handelsabkommen verständigt hatten. Überdies hatte der aus dem Amt scheidende US-Präsident Donald Trump ein rund 900 Mrd. US-Dollar schweres Konjunkturpaket in Kraft gesetzt, welchem er zuvor die Unterschrift verweigert hatte.

An der Corona-Front stimmten die Experten der Commerzbank dagegen Moll-Töne an: "In Deutschland hat sich die Situation in der Weihnachtswoche nicht entspannt. Der Rückgang der gemeldeten Neuinfektionen ist allein auf den reduzierten Testumfang zurückzuführen. Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten ist weiter gestiegen." Die sich abzeichnende Impfstoffknappheit könnte eine Rückkehr zur Normalität verzögern.

Mit Blick auf die schwer gewichteten ATX-Titel stiegen die beiden Bankentitel der Erste Group und der Raiffeisen klar. Erstere verteuerten sich um 1,80 Prozent und letztere um 1,54 Prozent.

Mit Blick auf das Segment prime market stachen die Wertpapiere der Frequentis hervor. Sie verteuerten sich im frühen Handel um satte 6,06 Prozent. Am anderen Ende der Kurstafel gab es nur wenige Kursverlierer, darunter Zumtobel, die um 0,83 Prozent nachgaben.

(Schluss) sto

ISIN AT0000999982