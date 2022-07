Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 1,0 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Eröffnungshandel mit Gewinnen präsentiert, nachdem am Vortag deutliche Verluste verbucht worden waren. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.20 Uhr mit plus 1,00 Prozent bei 2.806,92 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,91 Prozent auf 1.422,78 Zähler hinauf.

"Die Finanzmärkte bleiben in einer nervösen Grundstimmung und einem anhaltenden Risk-off-Modus", kommentierten die Analysten der Helaba die derzeitige volatile Lage an den Märkten. Konjunktursorgen seien dabei gleichermaßen vorhanden wie die Furcht vor einer hohen Inflation.

Die Blicke richten sich laut den Helaba-Experten am heutigen Handelstag vor allem auf den ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes in den USA, wobei die Vorgaben negativ seien. Potenzial zur Enttäuschung sehen die Fachleute, weswegen die bereits erwähnten Konjunktursorgen weitere Nahrung erhalten dürften.

Unternehmensseitig wird der australische Fonds IFM ein Pflichtangebot für jene 10 Prozent der Flughafen-Wien-Aktien legen, die im Streubesitz an der Wiener Börse notieren. Es sei aber ausdrücklich kein Ziel, eine Mehrheit am Flughafen zu erwerben, teilte der Fonds mit. Geboten werden 33 Euro je Titel. In der Früh fielen die Papiere um 0,2 Prozent auf 32,75 Euro.

Analysten der Deutsche Bank meldeten sich indes zur OMV zu Wort: Sie haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Unternehmens in einer Sektorstudie von 44,8 auf 47,3 Euro erhöht. Das "Hold"-Votum wurde von der Expertenrunde um James Hubbard bestätigt. Die Aktien der OMV erholten sich nach ihrem gestrigen Kursrutsch heute leicht mit plus 1,5 Prozent auf 40,4 Euro.

Die Investmentbank Oddo BHF hat unterdessen die Aktien der heimischen Wienerberger von "Outperform" auf "Underperform" doppelt abgestuft und das Kursziel von 30 auf 20 Euro gesenkt. Die unvermeidlichen Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung kämen nun in der Realwirtschaft an, schrieb Analyst Sven Edelfelt. Die Titel gewannen zuletzt 1,5 Prozent auf knapp 20 Euro.

Mit Blick auf die größten Kursbewegungen steigerten sich die Aktien der AT&S um 5,4 Prozent, nachdem sie am Vortag deutlich nachgegeben hatten. Rosenbauer und voestalpine erhöhten sich um jeweils 2,9 Prozent. Beim Stahlkonzern wird am heutigen Handelstag die Hauptversammlung abgehalten.

sto/ste

ISIN AT0000999982