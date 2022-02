Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 1,11 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Eröffnungshandel mit weiteren Gewinnen präsentiert. Bereits am Vortag war es klar nach oben gegangen. Um 9.30 Uhr legte der heimische Leitindex ATX um 1,11 Prozent auf 3.946,60 Einheiten zu. Der ATX Prime steigerte sich um 1,06 Prozent auf 1.975,76 Zähler. Positive Vorgaben erreichten die europäischen Märkte aus den USA und Tokio.

"Im Vorfeld der morgen anstehenden EZB-Ratssitzung und der Pressekonferenz der EZB-Chefin Lagarde dürften die Akteure erneut die Inflationsentwicklung im Blick haben", werteten die Experten der Helaba die heutige Marktlage ein. Gemeinsam mit den italienischen Daten werde dabei die Schnellschätzung der EWU-Teuerungsrate bekanntgegeben.

In den USA gebe indes der Beschäftigungsreport des Arbeitsmarktdienstleisters ADP einen Hinweis auf den offiziellen Stellenbericht, der am Freitag ansteht, so die Helaba weiter. "Gegenüber dem Dezemberwert ist mit einer deutlichen Reduzierung des Stellenaufbaus zu rechnen, wobei zu beachten ist, dass die Volatilität der Zeitreihe in der Krise enorm gestiegen ist."

Hinsichtlich Unternehmensnachrichten legte die Raiffeisen Bank International (RBI) Zahlen vor. Die RBI konnte ihren Gewinn 2021 deutlich steigern. Unterm Strich blieben 1,37 Mrd. Euro, das waren mehr als vor der Coronakrise, 2019 hatte die Bank ein Konzernergebnis von 1,23 Mrd. Euro erzielt. Auch zum Vorjahr 2020 (804 Mio. Euro) verzeichnete die RBI ein klares Gewinnplus. Für Unterstützung habe die Konjunkturerholung in den Kernmärkten gesorgt, teilte das Geldhaus mit. RBI-Titel stiegen in der Früh um mehr als fünfeinhalb Prozent.

Für die Aktien der Branchenkollegen Erste Group und BAWAG ging es ebenfalls hinauf. Erstere gewannen um 1,4 Prozent hinzu. BAWAG verteuerten sich in diesem Umfeld um 1,5 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten konnten die Wertpapiere der Kapsch TrafficCom (plus 2,4 Prozent) und des Flughafen Wiens (plus 2,1 Prozent) ebenfalls deutlich zulegen. Unter den wenigen Verlierern sanken dagegen Rosenbauer um 0,7 Prozent. Immofinanz gaben um 0,3 Prozent nach.

