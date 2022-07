Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 1,11 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag klar zugelegt. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.50 Uhr um 1,11 Prozent auf 2.995,19 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es Kursgewinne zu beobachten.

Europaweit präsentierten sich die Bankenwerte in starker Verfassung und die heimischen Branchenvertreter schlossen sich dieser starken Entwicklung an. Die Aussicht auf steigende Zinsen könnte hier unterstützt haben. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein starkes Plus von 5,6 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 2,2 Prozent und bei der BAWAG gab es ein Plus von 1,4 Prozent zu sehen.

Die italienische Großbank und Bank-Austria-Mutter Unicredit hat nach einem überraschend hohen Gewinn im zweiten Quartal bereits die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Der Konzern profitiert von den steigenden Zinsen in Europa.

Thema des Tages ist international die am Abend anstehende Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung. Ein kräftiger Zinsschritt der Fed ist vollständig eskomptiert und sollte daher kaum für Kursausschläge sorgen, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Die Mischung aus Gasverknappung und -verteuerung mit steigenden Zinsen bei gleichzeitiger Abkühlung der Konjunkturdynamik ist eigentlich toxisch, hieß es weiter von den Experten. Die relative Gelassenheit der Investoren sei aber wohl dem Umstand geschuldet, dass die Börsen seit Jahresbeginn schon deutlich an Wert eingebüßt haben.

ste/sto

ISIN AT0000999982