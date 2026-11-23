--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte (ab 3. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt ist mit einem kräftigen Plus in die neue Handelswoche gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg am Montag rund eine Stunde nach dem Handelsstart um 1,2 Prozent auf 6.278,63 Punkte. Der ATX Prime gewann 1,16 Prozent auf 3.080,54 Zähler. Die Wiener Börse stabilisierte sich damit nach einer verlustreichen Wochen, in der es für den ATX um kumuliert 6,8 Prozent nach unten ging. Auch das europäische Umfeld zeigte sich durchwegs im grünen Bereich.

Die vergangene Handelswoche war vom anhaltenden Ausverkauf bei Technologiewerten an den internationalen Aktienmärkten und die damit einhergehende Risikoaversion geprägt. Das hatte auch den heimischen Leitindex mitgezogen und seinen siebenten Verlusttag in Folge gebracht. Im Laufe des Freitags hatte der ATX zudem den tiefsten Stand seit Mitte Juni markiert. Nun deutet sich zu Beginn der neuen Handelswoche aber eine Entspannung an.

Unternehmensseitig ist es zum Start der neuen Handelswoche eher ruhig. Die Analysten der Erste Group stuften ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Porr von 42,00 auf 44,90 Euro hoch. Zudem wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger das Anlagevotum "Accumulate" auf "Buy" für die Titel des Baukonzerns gehoben. Porr legten an der ATX-Spitze um mehr als fünf Prozent zu.

Die Deutsche Bank erhöhten ihr Kursziel für die Aktien des Verbunds von 60,00 auf 64,00 Euro. Das Votum "Hold" wurde von den Analysten bestätigt. Die Werte des heimischen Stromversorgers verteuerten sich um 0,29 Prozent auf 68,70 Euro.

Gesucht waren auch die Aktien der Uniqa mit einem Plus von 2,82 Prozent. Auf Erholungskurs befanden sich AT&S, die 2,56 Prozent gewannen.

Verluste gab es hingegen für OMV (minus 0,44 Prozent) und EVN (minus 0,66 Prozent). Im prime market ging es für Kapsch TrafficCom und Semperit um jeweils mehr als zwei Prozent nach unten.

rst/moe

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