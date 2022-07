Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 1,4 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag klar im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX gewann bis etwa 10 Uhr um 1,43 Prozent auf 2.801,82 Punkte, nachdem er zuvor zwei Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es im Zuge einer Erholungsbewegung ins Plus.

Experten verweisen aber auf die bestehenden Risikofaktoren. "Die Verunsicherung über die wirtschaftlichen Perspektiven ist weiterhin hoch, denn neben den hohen Inflationsraten, die die Konsumlaune und -möglichkeiten beschränken, belasten auch die Zinsperspektive sowie die anhaltenden Lieferprobleme und Material- und Personalknappheiten", formulierten die Helaba-Analysten. Zudem drohe eine Gaskrise in Mitteleuropa, hieß es weiter.

Unter Verkaufsdruck steht in Wien die AT&S-Aktie mit einem Abschlag von 8,6 Prozent auf 43,8 Euro. Hier hat die Berenberg Bank ihr Anlagevotum von "Hold" auf "Sell" zurückgenommen und ein Kursziel von 38 Euro errechnet.

Nach Ergebnisvorlage legten die Agrana-Aktien um 1,5 Prozent zu. Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 einen deutlich höheren Gewinn erzielt. Das Konzernergebnis stieg von 12,1 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nun 36,1 Mio. Euro. Die Erste Group bewertete das Zahlenwerk als über den Prognosen.

In der Gunst der Anleger weit oben standen die schwergewichteten Bankenwerte. Erste Group verteuerten sich um 3,2 Prozent und BAWAG legten 1,9 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Kursplus in Höhe von 2,1 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten gewannen Andritz, voestalpine und Wienerberger jeweils 1,9 Prozent. OMV-Anteilsscheine verbesserten sich um 1,4 Prozent.

ISIN AT0000999982