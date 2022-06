Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 1,74 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag in einem positiven europäischen Börsenumfeld ebenfalls höher in den Handel gestartet und konnte damit an ihre Gewinne von Freitag anknüpfen. Laut Marktbeobachtern preise der Markt derzeit ein, dass die US-Notenbank Fed wegen ihrer starken Bremswirkung auf die Wirtschaft vielleicht früher vom Zinserhöhungspedal gehen könnte als gedacht.

Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.40 Uhr mit plus 1,74 Prozent bei 3.019,46 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um 1,67 Prozent auf 1.527,56 Zähler.

Trotz der Zugewinne bleiben viele Experten skeptisch, denn besonders eine wegen des Ukraine-Konflikts möglicherweise zu Tage tretende Gasverknappung könnte in Deutschland schwere Folgen haben. Solche Konjunkturängste dürften auch bei einer weniger strafferen Geldpolitik auf den Aktienkursen lasten.

Nach den in der Früh veröffentlichten Stimmungszahlen aus der deutschen Exportbranche, die für Juni etwas gesunken sind, richten sich die Blicke zum Wochenbeginn vor allem auf Daten aus den USA. Dort werden die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht, die wichtige Hinweise auf die Investitionstätigkeit der US-Unternehmen liefern könnten.

Mit Blick auf die Einzelwerte wurden deutliche Aufschläge bei den schwer gewichteten Bankentiteln registriert. Raiffeisen-Aktien steigerten sich um 2,9 Prozent, während BAWAG um 2,8 Prozent anzogen. Erste Group verteuerten sich um 1,2 Prozent.

Gefragt waren in der Früh auch OMV, die um 1,8 Prozent anzogen. Für die Titel des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters SBO ging es indes nach einer Berenberg-Analyse um 2,4 Prozent auf 55,8 Euro hinauf. Die Wertpapierexperten hatten ihr Kursziel von 30 auf 60 Euro stark gesteigert.

sto/mik

