Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt 2,28 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag in einem positiven europäischen Börsenumfeld ebenfalls höher in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.45 Uhr mit plus 2,28 Prozent bei 3.251,62 Einheiten auf. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 2,18 Prozent um 1.639,67 Zähler.

Ein Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt lieferte weiterhin Rückenwind an den Börsen. Die russische Staatsführung hatte in der Vorwoche von Fortschritten in den diplomatischen Bemühungen um ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine gesprochen. Marktanalysten blieben allerdings skeptisch, zumal Russland China um militärische und wirtschaftliche Hilfe gebeten hatte. Eine solche Unterstützung Pekings würde Washington jedoch nicht unbeantwortet lassen, weswegen die Börsen im Reich der Mitte am heutigen Handelstag stark unter Druck gerieten.

Und auch bei den Kampfhandlungen selbst gebe es laut Marktstrategen durchaus weiteres Gefahrenpotenzial. So seien die Artillerie-Angriffe Russlands zuletzt "bedenklich nahe" der NATO-Grenze gekommen, kommentierte ein Analyst.

Datenseitig verwiesen die Experten der Helaba auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend. "Die solide Arbeitsmarktsituation und die hohen Inflationsraten erfordern eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik und die erste Zinserhöhung seit der Pandemie wird allseits erwartet", so die Analysten. Marktseitig würden bis März 2023 inzwischen wieder mehr als sieben Zinsschritte zu je 25 Basispunkte eingepreist.

Auf Unternehmensseite blieb die Nachrichtenlage zunächst ruhig. Gesucht waren unter den schwer gewichteten Titeln Erste Group und Raiffeisen Bank International mit jeweils plus 4,0 und 4,1 Prozent. Die Anteile der OMV verteuerten sich um 2,4 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten konnten auch die Aktien der FACC zulegen. Sie stiegen an die Spitze des prime-market-Segments mit plus 4,2 Prozent. Gefragt waren überdies die Wertpapiere des Autozulieferers Polytec, die um 3,1 Prozent zulegten. Gestützt haben hier wohl auch zuvor veröffentlichte Zahlen und Prognosen von Volkswagen.

