Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt am Vormittag 1,0 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit Gewinnen gezeigt. Der ATX stieg bis gegen 10.20 Uhr um 0,98 Prozent auf 3.091,36 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,74 Prozent auf 1.544,34 Punkte. Auch andere Börsen legten in einer ähnlichen Größenordnung zu. Gestützt wurden die Märkte von guten US-Börsenvorgaben.

Insgesamt gestaltete sich der Vormittagshandel aber ruhig. Die Aktivität am Markt dürfte bedingt durch die anstehenden Feiertage und den kommenden Jahreswechsel schon deutlich zurück gehen, hieß es.

Nachrichten gab es in der Früh von der OMV. Der langjährige Kernaktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, verkauft seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), gab der emiratische Ölkonzern am Mittwoch auf seiner Webseite bekannt.

Mit 24,9 Prozent der Anteile an der OMV wird ADNOC damit zum zweitgrößter Aktionär. An der Börse legten OMV-Aktien am Vormittag 0,9 Prozent zu.

Andritz-Aktien gewannen nach Meldung eines neuen Großauftrags 0,9 Prozent. Der Anlagenbauer hatte in der Früh einen neuen Auftrag von der schwedisch-finnischen Stora Enso gemeldet. Der Auftrag des Papier- und Verpackungsmittelherstellers umfasst unter anderem eine Entrindungsanlage und einen Biomasse-Boiler.

Die größten Gewinner im prime market waren Lenzing mit einem Plus von 4,4 Prozent. Die Aktie konnte sich damit aber nur teilweise von ihrem Kurseinbruch vom Vortag erholen. Lenzing-Titel hatten am Dienstag 9,2 Prozent verloren, nachdem der Spezialfaserkonzern seine Ergebnisprognose für 2022 spürbar nach unten revidiert hatte.

Größere Nachfrage gab es auch in Wienerberger (plus 1,5 Prozent). Die größten Verlierer im prime market waren Warimpex und Polytec mit Verlusten von jeweils knapp drei Prozent.

Impulse könnten die am Nachmittag anstehenden Daten aus den USA bringen. Erwartet werden Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember sowie zu den Verkäufen bestehender Immobilien. Angesichts der hohen Zinsen hatte sich der US-Immobilienmarkt zuletzt geschwächelt.

mik/ste

ISIN AT0000999982