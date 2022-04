Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt im Frühhandel 0,25 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Für den heimischen Leitindex ATX ging es gegen 9.40 Uhr um 0,25 Prozent auf 3.319,19 Einheiten nach oben. Beim ATX Prime waren es zuletzt Zugewinne von 0,20 Prozent auf 1.669,16 Punkte. Im Blick der Anleger dürften am Freitag zahlreiche Konjunkturdaten stehen, die am Markt für Bewegung sorgen könnten.

Die Börsen zeigen sich damit nach den klaren Verlusten vom gestrigen Donnerstag etwas erholt. Weiterhin belastet jedoch der Ukraine-Krieg und die wachsende Unsicherheit rund um den weiteren Verlauf des Konflikts. Zuletzt sind die Hoffnungen auf eine Annäherung im Ukraine-Krieg wieder etwas geschwunden, was auch die Risikobereitschaft der Anleger wieder sinken ließ.

Am Freitag dürfte auch die Inflationsentwicklung wieder stärker in den Fokus geraten. Die Verbraucherpreisdaten der Eurozone dürften dabei jedoch wenig Überraschungspotenzial bergen da bereits die nationalen Zahlen der großen Euroländer bekannt sind.

Am Nachmittag stehen dann der US-Arbeitsmarktbericht sowie der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes im Fokus. Vor allem der ISM-Index gilt als wichtiger Konjunkturindikator da er die Lage unter US-Einkaufsmanagern wiedergibt. Dieser steht laut den Experten der Helaba unter gemischten Vorzeichen, dürfte aber sein hohes Niveau halten können.

Auch beim Arbeitsmarktbericht wird mit soliden Daten gerechnet. Der Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners misst diesen diesmal allerdings weniger Bedeutung zu als sonst: "Denn der Kurs der Fed steht. Nur mehrere extrem schwache Berichte in Serie könnten die Fed auf ihrem Straffungskurs ausbremsen".

Am Wiener Aktienmarkt konnten sich die gestern abgestraften Bankenwerte größtenteils wieder erholen. So legten die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) um deutliche 3,2 Prozent zu und bei den Aktien der Erste Group gab es ein Plus von über zwei Prozent. Einzig die Titel der BAWAG verloren deutliche 4,2 Prozent.

Die Aktien des Ölriesen OMV tendierten zum Start um leichte 0,4 Prozent höher, bei den Anteilsscheinen des Verbund ging es nach den klaren Zugewinnen von gestern um 0,4 Prozent nach unten.

ISIN AT0000999982