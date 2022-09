Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt klare 1,7 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit klaren Zuwächsen präsentiert. Überseevorgaben aus Japan und den USA waren zuletzt positiv ausgefallen, auch wenn in China feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Impulsgebende Konjunkturdaten sind zum Wochenstart Mangelware, ehe am Dienstag der Datenkalender etwas voller wird.

Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.45 Uhr um 1,68 Prozent höher bei 3.010,75 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 1,54 Prozent auf 1.517,23 Zähler hinauf.

"Die morgen anstehende ZEW-Umfrage dürfte angesichts der befürchteten Gaskrise und der Rekordinflation nochmals schwächer ausfallen", prognostizierten die Helaba-Analysten bereits heute für die am Dienstag anstehenden Daten aus der Eurozone.

Größeres Interesse dürfte allerdings vor dem Hintergrund der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) der US-Teuerung zukommen. Laut den Helaba-Experten sei die Fed zu weiteren Zinserhöhungen entschlossen, "selbst wenn sich die Wachstumsaussichten deutlich trüben und die Inflation den Zenit überschritten haben dürfte."

Zunächst stützten die schwer gewichteten Bankentitel den Markt, nicht nur hierzulande sondern in auch im europäischen Umfeld. So gewannen die Titel der Erste Group, Raiffeisen und BAWAG zwischen 2,0 und 2,5 Prozent hinzu. Die Aussicht auf höhere Zinsen nach der jüngsten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte stützten.

Aber auch die Wertpapiere der OMV legten um klare drei Prozent zu. In den vergangenen Tagen waren die Ölpreise auf Erholungstour. Für die Anteilsscheine der Schoeller-Bleckmann ging es indes um 1,5 Prozent hinauf.

