Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt starke 2,37 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit starken Kursgewinnen gezeigt. Der ATX legte bis 10 Uhr um deutliche 2,37 Prozent auf 3.831,58 Einheiten zu. In einem positiven europäischen Börsenumfeld wird die Vortageserholung beschleunigt, nachdem es zum Wochenstart europaweit noch tief ins Minus gegangen war. Am Montag hatten die Sorgen über die Inflations- und Zinsentwicklung zusammen mit den Spannungen zwischen Russland und der Ukraine massiv auf die Kurse gedrückt.

International steht nun die am Abend anstehende Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank und die folgende Pressekonferenz von Fed-Chef Powell im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten. Die Fed stehe nach Einschätzung der Experten unter Druck, angesichts der hohen Inflationsrate schneller und kräftiger zu agieren als das bisher avisiert wurde, zumal die Arbeitslosenquote stark gesunken ist. Ob die Notenbanker allerdings heute bereits eine Vorfestlegung eines Zinsschrittes nach oben für den Märztermin beschließen, ist keine ausgemachte Sache, hieß es weiter.

Unter den Schwergewichten in Wien konnte die voestalpine-Aktie um satte 5,2 Prozent zulegen. Die OMV-Anteilsscheine steigerten sich um 4,1 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 3,2 Prozent verbuchen.

Strabag-Papiere steigerten sich um 4,4 Prozent. Österreichs größter Baukonzern hat das zweite Coronajahr 2021 operativ weitaus stärker abgeschlossen als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) warf eine Marge ab, die "voraussichtlich nahe 6 Prozent" liegt, wie das Unternehmen überraschend bekanntgab. Zuletzt, im Trading Statement von Mitte November, hatte das Management noch mit einer EBIT-Marge nahe dem für 2022 festgelegten Ziel von 4 Prozent gerechnet.

Die Flughafen Wien-Aktie tendierte nach einer negativeren Analystenmeinung mit plus 1,6 Prozent bei 28,95 Euro. Die Experten der Berenberg Bank haben ihre Empfehlung für die Aktien des größten heimischen Flughafen von "Buy" auf "Hold" zurückgenommen. Auch das Kursziel wurde von 36,00 Euro auf 32,00 Euro nach unten revidiert. Die Experten verweisen auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Immofinanz-Titel notierten prozentuell unverändert bei 22,66 Euro. Vorstand und Aufsichtsrat des Immokonzerns raten ihren Aktionären davon ab, das Übernahmeangebot des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek anzunehmen, der als 32-Prozent-Kernaktionär die Mehrheit der Immofinanz anpeilt. Der Angebotspreis von 21,20 Euro je Aktie sei unattraktiv, teilte der Immofinanz-Vorstand mit.

ISIN AT0000999982