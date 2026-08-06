Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt weitere 0,4 Prozent

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Am Wiener Aktienmarkt hat sich der ATX am Donnerstag in einem gemächlichen Tempo zu einem weiteren Rekordhoch aufgerafft. In der ersten halben Handelsstunde gewann der österreichische Leitindex 0,40 Prozent auf 6.730,46 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,35 Prozent auf 3.312,66 Zähler hinauf. Auch die europäischen Börsen gaben ein weitgehend freundliches Bild ab.

"Der Nahost-Konflikt bleibt marktbestimmend", schreiben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Die Hoffnung, dass die Straße von Hormuz demnächst gefahrlos passiert werden kann, habe die Energiepreise unter Druck gebracht und die Risikobereitschaft steigen lassen. Die an der Meerenge grenzenden Golfstaaten Iran und Oman stehen nach Angaben aus Teheran kurz vor einer Einigung auf eine neue Schifffahrtsroute durch die blockierte Meerenge.

Bei den weitgehend wenig bewegten Einzelwerten brachten vereinzelt Analystenstudien positive Impulse. Oddo BHF stufte die Titel der Erste Group von "Neutral" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 138,52 Euro hoch. Die Anteile an der Bank stiegen um 2,1 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 123,60 Euro.

Inzwischen erhöhte die Deutsche Bank ihr Kursziel für Lenzing von 21 auf 22 Euro, blieb jedoch bei der "Hold"-Empfehlung. Die Titel lagen mit plus vier Prozent auf 24,45 Euro an erster Stelle im Leitindex und erholten sich damit vom schwachen Vortag.

Am unteren ATX-Ende büßten AT&S 3,5 Prozent ein und folgten so schwachen Asien-Vorgaben. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Erholung im Sektor.

spa/ste

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