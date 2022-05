Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt weitere 0,75 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit erneuten Kursgewinnen präsentiert. Der ATX gewann weitere 0,75 Prozent auf 3.225,34 Punkte, nachdem er am Vortag bereits klare 2,35 Prozent gewonnen hatte. Der heimische Leitindex steht damit vor seinem 4. Gewinntag in Folge. An den europäischen Leitbörsen herrscht zur Wochenmitte hingegen noch eine gebremste Stimmung vor.

Auf Unternehmensebene stehen am heimischen Aktienmarkt die Quartalszahlen von Semperit im Blickfeld. Der Gummi- und Kautschukkonzern hat nach dem Auslaufen der coronabedingten Sonderkonjunktur im ersten Quartal wie erwartet deutlich weniger Gewinn erzielt. Die Aktie tendierte prozentuell unverändert. Von Analysten der Erste Group wurden die Zahlen zum Auftaktquartal 2022 als relativ schwach, aber über den Markterwartungen bewertet.

OMV-Papiere steigerten sich um 1,8 Prozent. Die OMV-Chemietochter Borealis und die Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) machen mit ihren Plänen für einen Börsengang ihres Kunstoff-Joint-Ventures Borouge ernst. 10 Prozent des Aktienkapitals sollen an der Börse in Abu Dhabi notieren.

Einheitlich höher zeigten sich auch die schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 1,1 Prozent. Raiffeisen Bank International gewannen 0,8 Prozent und die Aktionäre der BAWAG konnten ein Plus von 0,6 Prozent verbuchen.

ste/sto

ISIN AT0000999982