Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gibt 0,33 Prozent ab

Die Wiener Börse sich am Montagvormittag mit Abgaben präsentiert. Schwache Vorgaben kamen aus Übersee - so war es in Asien sowie in den USA zuletzt hinab gegangen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.45 Uhr mit minus 0,33 Prozent bei 2.904,84 Einheiten. Der ATX Prime verlor 0,31 Prozent auf 1.466,85 Zähler.

Die Helaba-Analysten sehen heute den US-Immobiliensektor im Fokus. Veröffentlicht wird zum Wochenbeginn der NAHB-Wohnungsmarktindex. Das größte Interesse dürfte allerdings der am Mittwoch stattfindenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve zukommen.

"Ein Zinsschritt von 75 Basispunkten ist dabei wahrscheinlich, wenngleich einige Akteure auf 100 Basispunkte setzen, oder dies zumindest einfordern", schrieben die Helaba-Experten.

Auch die Bank of England wird diese Woche eine Zinsentscheidung treffen, wobei hier mehrheitlich mit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten gerechnet wird. Die Bank of Japan dürfte indes ihre Zinsen unverändert lassen.

Branchenseitig zeigten sich die wichtigen Bankenwerte in Wien mehrheitlich im Minus. So gaben die Wertpapiere der Erste Group um 0,6 Prozent nach. BAWAG verbilligten sich um 0,8 Prozent. Dagegen legten die Anteilsscheine der Raiffeisen Bank International um klare 1,9 Prozent zu.

Auch die schwer gewichteten Aktien der OMV gaben nach und zwar um 0,9 Prozent. Die Papiere des Branchenkollegen Schoeller-Bleckmann verzeichneten mit minus vier Prozent die größten Abgaben im prime market.

sto/ger

ISIN AT0000999982