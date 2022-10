Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gibt 0,9 % nach, Versorger schwach

Die Wiener Börse ist am Montag mit moderaten Abgaben in die Woche gestartet. Der Leitindex ATX fiel bis knapp vor 10 Uhr um 0,92 Prozent auf 2.905,49 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,75 Prozent auf 1.464,15 Punkte. Andere Börsen in Europa zeigten sich im Frühhandel kaum bewegt. Guten Vorgaben der US-Börsen stand dabei ein überraschend schwacher Einkaufsmanagerindex aus China gegenüber.

Der weltweite Nachfrageschwund und strenge Corona-Beschränkungen hatten im Oktober auf Chinas Industrietätigkeit. Der offizielle Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes (PMI) lag bei 49,2 nach 50,1 im September.

Unter Druck kamen am Vormittag die Aktien der beiden Stromversorger. Verbund gaben bei höherem Volumen 3,9 Prozent nach. EVN-Aktien verloren 1,9 Prozent. Größere Abgaben gab es auch in OMV (minus 1,1 Prozent). Die Aktie konnte damit aber immer noch einen Großteil ihrer fulminanten Freitags-Gewinne behalten. Zum Wochenschluss hatten die Titel es Öl-und Gaskonzerns nach gut aufgenommenen Quartalszahlen über 9 Prozent zugelegt.

Unter den größeren Gewinnern fanden sich am Vormittag Lenzing mit einem Plus von 2,2 Prozent. Die größten Gewinner im prime market waren Zumtobel mit einem Aufschlag von 4,0 Prozent. Bei größeren Umsätzen gesucht waren BAWAG und befestigten sich um 0,5 Prozent.

Für Impulse könnten am Montagvormittag auch Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgen. Erwartet werden Zahlen zur Verbraucherpreisentwicklung und die erste Schätzung zum BIP im dritten Quartal. "In Deutschland, Spanien und Frankreich gab es leichte BIP-Zuwächse, wobei vor allem das deutsche Plus überraschte. Daher sollte die EWU-Wirtschaft insgesamt zulegen", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh.

Von den Zahlen erhoffen Marktteilnehmer auch Hinweise auf die kommenden geldpolitischen Schritte der EZB. Die Notenbank hatte erst in der Vorwoche ihre Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation um 75 Basispunkte erhöht. Hohe Inflationsraten schüren derzeit Ängste vor weiteren Zinsschritten, schwache Wirtschaftsdaten hingegen Hoffnungen auf ein behutsames Vorgehen der EZB.

Zahlen gibt es am Nachmittag auch in den USA. Um 14.45 Uhr wird der Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago erwartet. Mit Spannung erwartet wird auch die im Wochenverlauf noch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

mik/spa

ISIN AT0000999982