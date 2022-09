Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gibt am Vormittag um 0,55 % nach

Die Wiener Börse hat zur Wochenmitte im Verlauf erneut schwächer tendiert. Damit setzt sich der Trend des Vortages fort. Am Dienstag hatte eine höher als erwartete US-Inflationsrate für August an den weltweiten Aktienmärkten für merkliche Verluste gesorgt. Der heimische Leitindex verlor bis etwa 9.40 Uhr 0,55 Prozent an Wert und notierte bei 2.979,28 Punkten. Der ATX Prime gab um 0,58 Prozent nach auf 1.502,20 Zähler.

Im August waren die US-Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 8,3 Prozent gestiegen - ein leichter Rückgang gegenüber der Juli-Rate, aber mehr als von den Marktteilnehmern erwartet. Zudem ist die Kerninflation weiter gestiegen.

Am Mittwoch stehen dann US-Erzeugerpreise im Fokus der Anleger. "Insbesondere bei Lebensmittelpreisen deutet sich hier eine Entspannung an", kommentieren die Helaba-Experten, "denn der Anstieg der Nahrungsmittelrohstoffpreise hat sich seit längerem bereits verlangsamt".

Die Aktien von Semperit ermäßigten sich in der Früh um 2,4 Prozent. Der börsennotierte Gummi-Verarbeiter muss "vor dem Hintergrund der Marktdynamik für Untersuchungs- und Schutzhandschuhe" rund 50 Mio. Euro abschreiben, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Für die Analysten der Erste Group kommt der Schritt nicht ganz unerwartet.

Für die Titel der Immofinanz ging es um 0,8 Prozent nach unten auf 14,97 Euro. Die Erste Group-Experten haben ihre Empfehlung für die Aktien der Immofinanz von "Reduce" auf "Hold" gehoben. Das Kursziel wurde hingegen von 22,8 auf 16 Euro reduziert.

Die Anteilsscheine des teilstaatlichen Energieversorgers Verbund gaben um 1,9 Prozent nach. Am Dienstag wurde ein EU-Entwurf publik und heute bestätigt, wonach eine Obergrenze für Einnahmen aus dem Stromverkauf von 180 Euro pro Megawattstunde eingeführt werden soll. Analysten der Erste Group bezeichneten dies als "leicht negative Überraschung". Zuletzt war noch von 200 Euro die MWh die Rede gewesen. Die EVN-Titel verloren 1,8 Prozent an Wert.

Größter Verlierer im Prime-Segment waren die Papiere der Warimpex, die bei geringen Handelsumsätzen um satte 20,0 Prozent einbüßten.

spo/ste

ISIN AT0000999982