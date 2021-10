Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gibt um 0,50 Prozent nach

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag mit Abgaben tendiert, ihre frühen Verluste allerdings etwas eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX sank um kurz vor zehn Uhr um 0,50 Prozent auf 3.715,89 Punkte. Der ATX-Prime verlor 0,45 Prozent auf 1.875,42 Einheiten.

Auf fundamentaler Seite sei laut Experten der Helaba ein "buntes Potpourri an Belastungsfaktoren vorhanden". Zu nennen seien unter anderen die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt, steigende Rohstoffpreise und die damit einhergehenden Inflationsgefahren sowie stetige Zuwächse bei den Anleiherenditen, so die Analysten.

Konjunkturseitig steht am Vormittag die ZEW-Umfrage zur Veröffentlichung an. Mit einer Stimmungsaufhellung sei sicherlich nicht zu rechnen, schrieb hierzu die Helaba. "Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass der Index schon in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen ist und sich die deutschen sentix-Konjunkturerwartungen dem globalen Dynamikverlust entgegenstellen konnten."

Mit Blick auf die ATX-Schwergewichte sanken die Titel der Erste Group um knapp ein Prozent. Die Wertpapiere des Branchenkollegen BAWAG verloren 1,55 Prozent. Die Aktien der OMV zeigten sich indes mit minus 0,11 Prozent vergleichsweise stabil. Verbund konnten sich dagegen um 1,23 Prozent steigern. Wiederum tiefer notierten Wienerberger, die um 0,54 Prozent nachgaben.

