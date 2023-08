Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gibt um 0,77 Prozent nach

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit Abgaben gezeigt. Einerseits belasteten schwache Konjunkturdaten aus China den Handel. Andererseits dürfte die zuletzt tiefrote italienische Bankenbranche europaweit für Verluste unter Finanztitel sorgen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.50 Uhr mit minus 0,77 Prozent bei 3.181,62 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,73 Prozent auf 1.610,94 Zähler hinab.

Einmal mehr enttäuschten Konjunkturdaten aus China. Die stärker als erwartet gefallenen Exporte und Importe zeugten von der nachlassenden weltweiten Nachfrage und der heimischen Schwäche, betonten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten waren die Exporte im Juli im Jahresvergleich in Dollar gemessen um 14,5 Prozent gefallen. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft sanken demnach um 12,4 Prozent.

Weitere wichtige Datenveröffentlichungen dürften nach den Zahlen aus China Mangelware bleiben. "Allerdings lohnt es sich dennoch, das NFIB-Mittelstandsbarometer in den USA zu beachten", schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Es liefere Hinweise darauf, inwieweit sich die Stimmung in kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt habe, die das Rückgrat der US-Wirtschaft darstellen und von großer Bedeutung für die Schaffung von Arbeitsplätzen seien.

Nach der überraschenden Ankündigung einer Sondersteuer für Übergewinne von Banken in Italien sind Finanzwerte europaweit unter Druck geraten. Hierzulande verloren die schwer gewichteten Papiere der Erste Group 1,3 Prozent ebenso wie die Aktien der BAWAG. Raiffeisen sanken gar um 1,8 Prozent.

sto/kve

ISIN AT0000999982