Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gut behauptet mit plus 0,02 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag gut behauptet gezeigt. Der ATX hielt gegen 10.15 Uhr mit einem knappen Plus von 0,02 Prozent bei 3.123,47 Punkten. Der ATX Prime ermäßigte sich leicht um 0,27 Prozent auf 1.559,90 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa gab es im Frühhandel nur wenig Bewegung. Viele Anleger dürften für heuer ihre Bücher bereits geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein.

Belastet wurde die Börsenstimmung von den jüngsten Corona-Fallzahlen in China. Die rasant steigenden Zahlen nach der Aufhebung der Covid-Restriktionen in dem Land trübten die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung, hieß es.

Gut gesucht waren im Frühhandel Pierer Mobility und knüpften mit einem Plus von 1,95 Prozent an ihre jüngste Gewinnserie an. Die Titel haben bereits am Dienstag und Mittwoch zugelegt, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose angehoben und eine höhere Dividende in Aussicht gestellt hatte.

Größere Abschläge von jeweils um die 1,7 Prozent verbuchten Polytec, Semperit Holding und Palfinger. Agrana und Rosenbauer verloren rund ein Prozent. Insgesamt hielten sich die Kursausschläge in engen Bandbreiten. Die Kursveränderungen der anderen im prime market notierten Aktien lag zwischen minus und plus ein Prozent.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden Daten vom US-Arbeitsmarkt bringen. Auf dem Programm stehen die wöchentlichen Zahlen zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die US-Notenbank Fed orientiert sich bei ihren Zinsentscheidungen auch stark an der Lage am Arbeitsmarkt. Von den Daten erhoffen Börsianer daher wie immer auch Hinweise auf die künftigen Schritte der Fed.

mik/spo

ISIN AT0000999982