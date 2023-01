Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gut behauptet, ruhiger Wochenstart

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag behauptet gezeigt. Der ATX hielt gegen 10.10 Uhr praktisch unverändert zum Vortag mit einem Plus von 0,06 Prozent und 3.292,34 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime befestigte sich um 0,09 Prozent auf 1.653,74 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa traten im Frühhandel auf der Stelle.

Der Wochenauftakt an den Börsen dürfte ruhig verlaufen. Wichtige Datenveröffentlichungen werden am Montag nicht erwartet. Zudem bleiben die US-Märkte wegen des Martin Luther King Day überhaupt geschlossen. Damit ist zum Wochenauftakt eine Verschnaufpause an den Märkten möglich, schreiben die Helaba-Analysten. Gestützt werden dürften die Börsen von dem jüngsten Nachlassen der Konjunktur- und Zinserhöhungsängste.

Auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen vorerst nicht vor. Die Bewegungen der meisten Aktien im prime market hielten sich damit in engen Bandbreiten.

Stark gesucht waren am Vormittag Verbund, die Aktien des Stromkonzerns legten bei gutem Volumen 1,7 Prozent zu. Größere Nachfrage gab es auch in Semperit (plus 1,8 Prozent), Rosenbauer (plus 1,5 Prozent) und Lenzing (plus 1,3 Prozent). Verluste von über 2 Prozent verbuchten Frequentis, Kapsch TrafficCom und Palfinger.

Impulse könnte im Wochenverlauf die anlaufende Berichtssaison liefern. Nachdem bereits einige wichtige US-Konzerne ihre Ergebnisse berichtet haben, folgen in der laufenden Woche die ersten europäischen Unternehmen. Aufmerksam verfolgt werden dürfte an den Märkten auch die Wintertagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.

Insgesamt wollen fast 2.700 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei dem Treffen bis Freitag über Lösungen für internationale Probleme diskutieren. "Im Vorfeld des Treffens warnte der jährliche Risikobericht des WEF vor einer Polykrise, da die wirtschaftlichen Risiken immer stärker voneinander abhängig sind und sich gegenseitig schädigen", schreiben die Analysten der UniCredit.

mik/ger

ISIN AT0000999982