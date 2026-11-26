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Im Fahrwasser der späten Erholung der US-Technologiewerte hat die Wiener Börse am Donnerstag einen Teil der jüngsten Verluste wettgemacht. Der ATX legte in den ersten 45 Handelsminuten um 2,59 Prozent auf 6.184,77 Punkte zu. Zur Wochenmitte hatte der Leitindex seinen neunten Minustag in zehn Sitzungen verbucht und dabei erst knapp über der runden Marke von 6.000 Punkten Halt gemacht. Auch mit dem aktuellen Zuwachs sind die Vortagesverluste noch nicht zur Gänze aufgeholt.

Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls stabilisiert. Am Vorabend hatte der technologielastige US-Index Nasdaq Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.

Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, könnte die heutige Sitzung auch hierzulande impulsarmer als zuletzt verlaufen. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft. Dabei konnten nur SBO von ihrem Zahlenwerk profitieren, die Aktien der übrigen genannten Unternehmen blieben entgegen dem positiven Markttrend wenig bewegt und gaben sogar nach.

Bei SBO ist der Nettogewinn nach neun Monaten auf 1,4 Mio. Euro eingebrochen und auch operativ gab es klare Einbußen. Im dritten Quartal zeigte sich mit einem kräftigen Plus beim Auftragseingang jedoch eine Belebung. Dieser könnte zudem für die kommenden Quartale auf eine stärkere Erholung als bisher erwartet hindeuten, kommentierte Erste-Analystin Vladimira Urbankova. Die Papiere des Ölfeldausrüsters erholten sich um 11,8 Prozent und waren damit klare Spitze im prime market.

Dahinter erholten sich die Titel des Halbleiterzulieferers AT&S kräftig um 7,9 Prozent. Auch voestalpine legten mit plus 4,8 Prozent stärker zu als der Gesamtmarkt. Zusätzlich stützen dürfte hier eine Kaufempfehlung der Bank Oddo BHF.

Nur ein kleines Plus von 0,4 Prozent verzeichneten VIG. Der Versicherer hat nach drei Quartalen den Vorsteuergewinn um 15,4 Prozent auf 1,01 Mrd. Euro gesteigert, getragen vor allem vom Geschäft in Osteuropa. Die im Oktober angehobene Jahresprognose von 1,35 bis 1,4 Mrd. Euro bestätigte er. Die Ergebnisse seien wie erwartet solide ausgefallen, schrieb Analyst Thomas Unger von der Erste Group. Als nächsten Kurstreiber sieht der Experte die für Dezember erwartete Einbeziehung der Nürnberger in die Mittelfristziele, von der er sich höhere Gewinnziele verspricht.

CA Immo und UBM büßten dagegen jeweils gut ein Prozent ein. Analysten stuften die Zahlen der Immobilienkonzerne als neutral ein.

Die CA Immo hat nach drei Quartalen die Prognose für das nachhaltige Ergebnis (FFO I) auf über 95 Mio. Euro angehoben. Wegen Immobilienabwertungen und Verkäufen sank das Konzernergebnis allerdings deutlich auf 36,8 Mio. Euro.

Die UBM hat in den ersten drei Quartalen die Rückkehr in die Gewinnzone gefestigt und ein Vorsteuerergebnis von 8,2 Mio. Euro erzielt. Der Umsatz stieg um gut 10 Prozent auf 107,4 Mio. Euro.

spa/ste

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