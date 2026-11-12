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12.11.2026 09:59:00

Wiener Börse (Eröffnung) - ATX in freundlichem Umfeld tiefer

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Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagvormittag schwächer tendiert. Der ATX fiel in den ersten 45 Handelsminuten um 0,58 Prozent auf 6.699,52 Punkte, nachdem er sich zuletzt weiter von seinem Mehrmonatstief von vor rund drei Wochen erholt hatte. Für den ATX Prime ging es um 0,58 Prozent auf 3.284,58 Zähler hinab.

Das europäische Umfeld zeigte sich dagegen mit einer freundlichen Tendenz, wobei der deutsche DAX, der Schweizer SMI und der marktbreite Stoxx Europe 600 Rekordstände markierten. Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran und damit verbunden sinkende Ölpreise sind zusammen mit dem jüngst wieder erstarkten Technologiesektor angesichts etwas nachlassender Furcht vor einer zu strengen Regulierung des KI-Bereichs die wichtigsten Gründe für die aktuell gute Stimmung an den Börsen. Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Jahresendrally läuft."

In Wien lag der Fokus auf einer Reihe von Unternehmensveröffentlichungen. Am unteren ATX-Ende büßten Strabag 4,5 Prozent ein und kamen damit von ihrem jüngsten Rekordhoch zurück. Der Baukonzern ist auch im dritten Quartal 2026 zweistellig gewachsen und erhöhte zudem seinen Margenausblick. Erste-Analyst Michael Marschallinger sprach in einer ersten Reaktion von starken Zahlen. Die angehobene Prognose impliziere ein deutliches Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Gewinnschätzungen.

Auch Wienerberger-Aktien reagierten mit minus 1,4 Prozent negativ auf Ergebnisse. Der Ziegelhersteller hatte im dritten Quartal einen Gewinneinbruch erlitten, bestätigte aber die im Oktober gesenkte Prognose für das Gesamtjahr 2026. Zwar habe das operative bereinigte EBITDA das obere Ende der im Voraus veröffentlichten vorläufigen Spanne erreicht, die Absatzmengen seien jedoch schwach geblieben, kommentierte Marschallinger hierzu.

Wenig bewegt tendierten die Aktien von Do&Co sowie von der Post. Der Caterer hatte im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnanstieg verzeichnet und verwies auf eine "anhaltend starke Nachfrage" in allen Regionen und Unternehmensbereichen. Dem zuletzt erholten Aktienkurs gab dies aber zunächst keine weiteren Impulse.

Die Österreichische Post legte in den ersten neun Monaten 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis zu. Barclays-Analyst Marco Limite sprach von Zahlen im Rahmen der Erwartungen, monierte jedoch die verschlechterten Paketvolumina im dritten Quartal. Die implizite Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deute zudem auf einen leichten Gewinnrückgang hin.

Außerhalb des Leitindex fielen Semperit um 1,4 Prozent. Der Gummi- und Kautschukkonzern hatte Umsatz und operativen Gewinn spürbar gesteigert und bestätigte damit im Wesentlichen die im Oktober veröffentlichten vorläufigen Zahlen.

Polytec meldete wegen Verkäufen und einer Werksschließung einen deutlichen Erlösrückgang. Die Ertragskraft konnte der Autozulieferer jedoch verbessern. Bereits vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen seine Ergebnisprognose gesenkt. Der seitdem gebeutelte Aktienkurs gab am Donnerstag um 4,7 Prozent nach.

spa/ste

ISIN AT0000999982

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