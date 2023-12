Wiener Börse (Eröffnung) - ATX in ruhigem Handel gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich am Freitag knapp nach Handelsstart gut behauptet gezeigt. Der ATX hielt gegen 9.20 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 3.404,10 Punkten. Größere Kursausschläge bei den Index-Werten gab es nicht. Auch an anderen Börsen in Europa gab es knapp vor den Feiertagen kaum mehr Bewegung. Viele Anleger dürften schon im Urlaub sein und ihre Bücher für heuer geschlossen haben, hieß es.

Auch die Kursbewegungen der meisten Einzelwerte hielten sich in Grenzen. Gut gesucht waren unter den ATX-Schwergewichten OMV und voestalpine und legten 0,7 bzw. 0,6 Prozent zu. Die größten Gewinner im prime market waren EuroTeleSites mit einem Plus von 1,3 Prozent.

Die größten Verlierer waren Strabag. Die Aktien des Baukonzerns fielen bei geringen Umsätzen um 2,4 Prozent und kamen damit weiter von ihrem jüngsten Kurssprung zurück. Am Mittwoch waren die Aktien um 9,3 Prozent nach oben geschossen, nachdem bekannt wurde, dass die russische RBI-Tochter den 27,8-prozentigen Anteil an dem Baukonzern erwerben will, den der russische Strabag-Großaktionär Oleg Deripaska zum Verkauf gestellt hat.

Impulse könnten am Freitag noch einzelne Konjunkturdaten bringen. In den USA steht am Nachmittag der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindex PCE im Mittelpunkt. Der Index könnte weitere Hinweise auf die kommenden Entscheidungen der Fed bringen. "In der Summe gehen wir nicht davon aus, dass die Zinssenkungserwartungen nochmals deutlich angeheizt werden", schreiben die Analysten der Helaba.

mik/sto

ISIN AT0000999982