Wiener Börse (Eröffnung) - ATX kommt kaum vom Fleck

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag wenig verändert tendiert. Die Verluste beim ATX beliefen sich bis zehn Uhr auf unwesentliche 0,01 Prozent auf 3.763,53 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um marginale 0,01 Prozent auf 1.883,49 Zähler.

Impulsgebende Konjunkturdaten wurden in der Früh nicht veröffentlicht. Dass die deutschen Erzeugerpreise wieder gefallen waren, dürfte die Europäische Zentralbank in der Ansicht bestätigen, bald ihre Zinsen zu senken. In den USA dürfte es allerdings noch länger dauern, bis ein solcher Schritt eingeleitet werde, schrieben die Experten der Helaba mit Hinblick auf die Fed.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage indes dünn. Hinsichtlich der größten Zuwächse im prime market Segment steigerten sich Agrana um 1,8 Prozent. Schoeller-Bleckmann gewannen 1,5 Prozent und Frequentis 1,1 Prozent. Palfinger erhöhten sich ebenso um etwas mehr als ein Prozent.

Dagegen waren die Titel von Zumtobel mit minus 1,6 Prozent sehr schwach. Semperit sanken um 1,4 Prozent und Verbund um 1,2 Prozent.

