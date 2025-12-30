Wiener Börse (Eröffnung) - ATX krönt starkes Jahr mit Rekordhoch

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Dienstag ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. Der ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn 0,55 Prozent fester bei 5.277 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,51 Prozent auf 2.620 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich im frühen Handel hingegen wenig bewegt.

Am heutigen letzten Handelstag des Jahres findet in Wien lediglich eine verkürzte Sitzung bis 14.15 Uhr statt. Der ATX steuert dabei auf eine herausragende Jahresbilanz zu: Mit einem Plus von aktuell gut 44 Prozent würde der Leitindex den höchsten Jahresgewinn seit 2005 sowie den viertbesten seiner Geschichte verbuchen. Auch international muss der ATX damit keinen Vergleich scheuen.

Zum Jahresultimo griffen die Anleger noch einmal bei einigen der größeren ATX-Gewinner zu, wobei die Umsätze wie zum Jahresende üblich eher dünn blieben. Zuwächse verzeichneten im Frühhandel etwa die diesjährigen Haupttreiber aus dem Finanzbereich sowie die stark gelaufenen Bauwerte.

EVN-Titel stiegen um 0,2 Prozent auf 26,80 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Energieversorgers von 32,8 auf 35,5 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung bekräftigt. 2026 sollte ein "sehr gutes Jahr" werden, schrieb Erste-Analyst Christoph Schultes.

