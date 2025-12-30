ATX

5 286,52
38,56
0,73 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
30.12.2025 09:49:00

Wiener Börse (Eröffnung) - ATX krönt starkes Jahr mit Rekordhoch

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Dienstag ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 mit einem weiteren Rekordhoch gekrönt. Der ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde nach Handelsbeginn 0,55 Prozent fester bei 5.277 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,51 Prozent auf 2.620 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich im frühen Handel hingegen wenig bewegt.

Am heutigen letzten Handelstag des Jahres findet in Wien lediglich eine verkürzte Sitzung bis 14.15 Uhr statt. Der ATX steuert dabei auf eine herausragende Jahresbilanz zu: Mit einem Plus von aktuell gut 44 Prozent würde der Leitindex den höchsten Jahresgewinn seit 2005 sowie den viertbesten seiner Geschichte verbuchen. Auch international muss der ATX damit keinen Vergleich scheuen.

Zum Jahresultimo griffen die Anleger noch einmal bei einigen der größeren ATX-Gewinner zu, wobei die Umsätze wie zum Jahresende üblich eher dünn blieben. Zuwächse verzeichneten im Frühhandel etwa die diesjährigen Haupttreiber aus dem Finanzbereich sowie die stark gelaufenen Bauwerte.

EVN-Titel stiegen um 0,2 Prozent auf 26,80 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Energieversorgers von 32,8 auf 35,5 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung bekräftigt. 2026 sollte ein "sehr gutes Jahr" werden, schrieb Erste-Analyst Christoph Schultes.

spa/mik

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 284,85 0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen