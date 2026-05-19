Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 0,25 Prozent zu

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Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag leichte Gewinne erzielt. Der Leitindex ATX stieg um 0,25 Prozent auf 5.889,72 Punkte. Der breitere ATX prime gewann 0,28 Prozent auf 2.913,93 Zähler. Zuwächse konnten auch den wichtigsten europäischen Börsen beobachtet werden. Im Fokus bleibt weiter das Thema USA gegen den Iran.

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben auf einen angeblich für heute geplanten Angriff auf den Iran vorerst verzichtet. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump in den sozialen Medien. Allerdings haben mehrere Vertreter der von Trump aufgeführten Golfstaaten dem "Wall Street Journal" zufolge erklärt, ihnen sei der vom US-Präsidenten erwähnte angebliche Plan für einen Angriff auf den Iran nicht bekannt.

Trump hatte mit Blick auf eine Friedensvereinbarung wiederholt erklärt, die Zeit für den Iran laufe ab. Politische Beobachter hatten erklärt, auch ein erneuter US-Angriff auf den Iran berge viele Risiken und werde die Islamische Republik nicht unbedingt in die Knie zwingen.

Datenseitig bleibt es heute nochmals ruhig und einzig die Reden vonseiten der EZB- und Fed-Vertreter sind zu beachten. "Gründe für ein Auspreisen von Zinserwartungen wird es wohl nicht geben, auch wenn die Geldpolitiker zumeist noch vorsichtig bleiben", schreiben die Analysten der Helaba in einer Markteinschätzung.

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat gestern Nachmittag bekanntgegeben, die Übernahme der deutschen Nürnberger Versicherung unter Dach und Fach gebracht zu haben. Die regulatorischen Freigaben seien schneller als erwartet erteilt worden, mit dem Vollzug der Übernahme halte die VIG nun 99,2 Prozent der Stimmrechte an Nürnberger, teilte die VIG mit. Die Papiere des Versicherers verloren am Dienstagvormittag 1,0 Prozent.

In den Fokus rückte auch Rosenbauer. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster hat berichtet, im ersten Quartal mehr Fahrzeuge ausgeliefert zu haben. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,3 Prozent auf 303,8 Mio. Euro. Das Periodenergebnis stieg von 0,1 Mio. Euro auf 9,4 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzernvorstand mit einem weiteren Umsatz- und Ergebnisanstieg. Rosenbauer-Aktien bauten 1,0 Prozent auf.

Topwert im ATX prime waren die Aktien von Zumtobel, die 2,3 Prozent zulegten. Am anderen Ende lagen RHI Magnesita mit minus 2,5 Prozent.

moe/ger

ISIN AT0000999982