Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 0,33 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Mittwoch im Frühhandel leichte Zuwächse verzeichnet. Der ATX notierte gegen 9.55 Uhr 0,33 Prozent höher bei 3.337,36 Punkten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich im Frühhandel überwiegend etwas höher. Nach den Vortagesverlusten geht es damit wieder leicht nach oben.

Die rasante Inflationsentwicklung präsentiert sich an den Märkten aber weiterhin im Blick. Im Mai war die Inflation in der Eurozone um starke 8,1 Prozent und damit unerwartet deutlich nach oben geklettert. Am Berichtstag stehen am Nachmittag aktuelle US-Zahlen auf der Agenda. Das wohl wichtigste Stimmungsbarometer der US-Wirtschaft, der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes, steht laut Helaba-Experten unter gemischten Vorzeichen. Regionale Stimmungsumfragen zeigten dabei teilweise deutliche Eintrübungen der Konjunkturperspektiven, andererseits ging es aber auch nach oben, wie zuletzt beim Chicago-PMI, hieß es weiter.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich noch recht dünn. Das Immobilienunternehmen CPI Property des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek hält nun 76,87 Prozent an der Immofinanz, geht aus einer Pflichtmitteilung am Dienstagabend hervor. Immofinanz-Papiere legten 0,6 Prozent zu.

Unterstützung für den ATX lieferten zur Wochenmitte die Zuwächse der schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 1,1 Prozent. BAWAG gewannen ebenfalls 1,1 Prozent und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 0,4 Prozent verbuchen.

Strabag verzeichneten ein Plus von 0,5 Prozent auf 41,35 Euro. Hier haben die Analysten der Erste Group ihre Anlageempfehlung "Buy" bestätigt. Zudem wurde das Kursziel für die Titel des Baukonzerns von 46,2 auf 49,5 Euro nach oben revidiert.

ste/sto

ISIN AT0000999982