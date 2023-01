Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 0,33 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag im Frühhandel etwas höher tendiert. Bis 9.50 Uhr legte der heimische Leitindex ATX um 0,33 Prozent auf 3.341,97 Punkte zu. Auch mit den europäischen Leitbörsen ging es nach oben.

Unterstützung nach Europa lieferten die US-Börsen. An der Wall Street wurden am Vorabend die sehr deutlichen Verlaufsverluste bis zum Sitzungsende weitgehend egalisiert und der Dow Jones konnte sogar leicht ins Plus wenden.

Auf fundamentaler Ebene stehen heute mit den US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter und der ersten Schätzung des Q4-Wachstums in den USA wichtige Zahlen auf dem Programm, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr mager. Bei den schwergewichteten Banken in Wien herrschten einheitlich positive Vorzeichen vor. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von einem Prozent verbuchen. Die Titel der BAWAG verteuerten sich um 0,4 Prozent und Raiffeisen Bank International legten etwas moderater um 0,1 Prozent zu.

OMV-Anteilsscheine steigerten sich um 0,5 Prozent. Die Papiere des Faserherstellers Lenzing zogen 2,2 Prozent hoch. Die zuletzt volatilen Titel von s Immo bauten ein Plus von drei Prozent. Die Papiere des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer fielen hingegen um 2,1 Prozent.

