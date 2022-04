Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 0,59 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag nach den jüngsten Abschlägen mit höherer Tendenz präsentiert. Der ATX erholte sich um 0,59 Prozent auf 3.187,28 Punkte, nachdem er zuvor drei klare Verlusttage in Folge absolviert hat und in Summe um etwa 4,5 Prozent einbüßte.

Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen ungeachtet negativer Vorgaben von der Wall Street und aus Asien überwiegend leicht nach oben. Zum heimischen Aktienmarkt liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Bei den schwergewichteten Banken herrschen nach den massiven Vortagesverlusten positive Vorzeichen vor.

Raiffeisen Bank International gewannen 1,6 Prozent und Erste Group verbesserten sich um 0,3 Prozent. Beide Titel waren zur Wochenmitte um mehr als fünf Prozent abgerutscht. Die Bawag-Aktionäre konnten am Berichtstag ein Plus von 0,8 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 1,2 Prozent ab. Verbund-Anteilsscheine steigerten sich um 1,5 Prozent. OMV gaben leicht um 0,1 Prozent ab. Wienerberger bauten ein Minus von 0,6 Prozent und Andritz befestigten sich um 0,9 Prozent.

ISIN AT0000999982