Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 0,6 % zu, China-Vorgaben stützen

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Gewinnen gezeigt. Der ATX stieg bis gegen 10.30 Uhr um 0,63 Prozent auf 3.118,52 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,58 Prozent auf 1.579,44 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von positiven Nachrichten aus China.

Die chinesische Regierung senkte die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren. Die asiatischen Börsen haben teilweise mit deutlichen Gewinnen auf die Meldung reagiert.

Die um 10 Uhr gemeldeten Daten zur Geldmenge in der Eurozone wirkte sich hingegen nicht merklich an den Märkten aus. Von den Zahlen hatten sich Anleger Hinweise auf die kommenden Schritte der EZB erhofft. Zuletzt waren die Zinserhöhungserwartungen nach dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf beiden Seiten des Atlantiks etwas gestiegen, schreiben die Analysten der Helaba.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Die größten Gewinner im prime market waren Rosenbauer mit einem Plus von 2,9 Prozent. Bei höherem Volumen gesucht waren Lenzing, die Aktien des Faserherstellers gewannen 2,5 Prozent. Frequentis-Aktien legten im Frühhandel 2,4 Prozent zu. Gute Nachfrage gab es auch in Andritz (plus 2,1 Prozent).

Aktien von Schoeller-Blackmann gewannen nach einer Analystenempfehlung 1,0 Prozent auf 51,80 Euro. Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Ölfeldausrüsters von 78,0 auf 65,0 Euro gesenkt. Die Empfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Verluste von über zwei Prozent verbuchten Kapsch TrafficCom und Addiko Bank und fanden sich damit am unteren Ende im prime market. Schwach zeigten sich auch S Immo mit einem Minus von 1,2 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA werden am Montag nicht erwartet. Zudem dürfte sich auch der Feiertag in Großbritannien dämpfend auf den Börsenhandel auswirken.

"Der Rest der Woche bietet einen interessanteren Datenkalender, und das nahende Monatsende könnte für zusätzliche Volatilität sorgen und einige Positionsanpassungen auslösen", schreiben die Analysten der UniCredit. Das Hauptaugenmerk dürfte in den USA auf dem Index des Verbrauchervertrauens und dem monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung liegen.

mik/kve

