Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 1,2 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag deutlich zugelegt. Der ATX stieg bis gegen 10.15 Uhr um 1,2 Prozent auf 3.889,94 Punkte. Der marktbreite ATX Prime legte 1,26 Prozent auf 1.950,37 Punkte zu. Auch an anderen Börsen ging es nach guten US-Vorgaben vom Vorabend im Frühhandel deutlich nach oben. Die kursierenden Zinsängste dürften damit zumindest am Dienstag etwas in den Hintergrund gerückt sein.

Im Rampenlicht stand am Dienstag weiter der Immobiliensektor, wo der Übernahmekampf um die Immofinanz so gut wie entschieden wurde. Als Sieger geht der tschechische Milliardär Radovan Vitek hervor, dessen CPI Property Group zuletzt mit 35,5 Prozent der Immofinanz-Aktien bereits der Hauptaktionär war.

Nun dient ihm die s Immo ihre 12,69 Prozent der Immofinanz an sowie all jene Aktien, die sie womöglich durch ihr Teilangebot für die Immofinanz noch erhalten sollte, wurde am Montag bekannt. CPI und die 100-prozentige s-Immo-Tochter CEE Immobilien haben vereinbart, dass sich CPI verpflichtet, den Angebotspreis ihres Pflichtangebots von zuletzt 22,70 Euro auf 23,00 Euro je Aktie zu erhöhen. Das verbesserte CPI-Angebot soll nach Freigabe durch die Übernahmekommission veröffentlicht werden und den Inhabern aller ausstehenden Stammaktien der Immofinanz zur Verfügung stehen.

An der Börse notierten Immofinanz-Aktien im Frühhandel mit einem Minus von 0,09 Prozent bei 23,00 Euro und lagen damit exakt auf der Höhe des Angebots. Die Chance auf eine Aufbesserung des Pflichtangebots ist mit dem Deal gesunken, schreiben die Analysten der Erste Group. Sie sehen aber auch keinen wichtigen Grund das Angebot jetzt anzunehmen, da Anleger weiter das Ende der Angebotsfrist abwarten können.

Abseits der Immobilienbranche stiegen Titel der BAWAG bei gutem Volumen um 2,92 Prozent und waren damit die größten Gewinner im prime market. Stark gesucht waren auch Lenzing (plus 2,77 Prozent) und Mayr-Melnhof (plus 2,67 Prozent). Die größten Verlierer im prime market waren Kapsch TrafficCom mit einem Minus von 1,41 Prozent.

Impulse für den Handel könnten im Tagesverlauf auch Arbeitsmarktdaten aus Europa und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA bringen. Die Analysten der Helaba erwarten von dem Index eine leichte Stimmungseintrübung, aber eine Bestätigung des Aufwärtstrends.

mik/ger

ISIN AT0000999982