Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 1,32 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit sehr fester Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.779,23 Punkten nach 2.743,09 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 36,14 Punkten bzw. 1,32 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.400,80 Zählern und damit um 1,25 Prozent oder 17,33 Punkte höher.

Nach starken Vorgaben von der Wall Street und den Asien-Märkten zeigte sich auch das europäische Umfeld mit Zugewinnen. Die jüngste Aufwärtsbewegung setzt sich damit fort. Experten stellen allerdings infrage, ob die rasante Aktienmarkt-Erholung nachhaltig sein wird.

In den Fokus könnten zu Wochenschluss erneut US-Wirtschaftsdaten rücken. So stehen unter anderen die Einzelhandelsumsätze für September zur Veröffentlichung an. Zudem kommt in den USA die Berichtssaison auf Touren. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb hingegen noch sehr dünn.

Zu den größeren Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten am Vormittag die Energieversorger. So zogen EVN in einem positiven europäischen Branchenumfeld um 3,8 Prozent an und Verbund konnten sich um 2,2 Prozent steigern.

Erneut sehr fest zeigten sich auch OMV, die mit plus 2,1 Prozent an die klaren Vortagesgewinne anknüpften. Unter den weiteren Indexschwergewichten zeigten sich voestalpine und Wienerberger mit Aufschlägen von 0,2 bzw. 0,1 Prozent nur wenig verändert. Andritz notierten um 0,9 Prozent fester.

Bei den Bankwerten tendierten BAWAG um 2,1 Prozent höher und Erste Group stiegen um 1,2 Prozent. Gegen den Trend schwächten sich Raiffeisen-Papiere um 0,8 Prozent ab.

