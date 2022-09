Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 1,5% zu, US-Arbeitsmarkt im Fokus

Die Wiener Börse hat am Freitag im Frühhandel deutlich zugelegt und sich damit teilweise von ihren starken Vortagesverlusten erholt. Der ATX stieg bis knapp vor 10 Uhr um 1,54 Prozent auf 2.853,69 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 1,69 Prozent auf 1.449,94 Punkte zu. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel leicht nach oben. Mit Spannung erwartet wird der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für August.

Die Vorgaben für den Bericht sind nach Einschätzung der Helaba-Analysten freundlich. So zeigten sowohl die Zahlen des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP als auch die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ein solides Bild. Sollte der Arbeitsmarktbericht gut ausfallen, dürfte sich damit die US-Notenbank Fed auf ihrem Zinsanhebungskurs bestätigt sehen.

Die Analysten der UniCredit halten zwar eine Verlangsamung des Erholungstempos am Arbeitsmarkt für wahrscheinlich, dies dürfte nach ihrer Einschätzung aber nichts an der Erwartung einer anstehenden Zinserhöhung im Ausmaß von 75 Basispunkten ändern. Die Fed will zwar mit Zinsschritten gegen die hohe Inflation ankämpfen, nimmt dabei aber auch auf die Lage am Arbeitsmarkt Rücksicht.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten gab es am Vormittag nicht. Gut gesucht waren unter den ATX-Schwergewichten OMV und fanden sich mit einem Plus von 3,9 Prozent ganz oben im prime market. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte im Frühhandel unter den Gewinnern.

Bei höherem Volumen fest zeigten sich auch die Bankwerte Erste Group (plus 2,6 Prozent) und Raiffeisen (plus 2,7 Prozent). Größere Abgaben gab es in Semperit (minus 1,6 Prozent) und Frequentis (minus 2,4 Prozent).

mik/spa

ISIN AT0000999982