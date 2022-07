Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 1 % zu, Gas, Draghi, EZB im Fokus

Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag zugelegt. Der ATX stieg bis 10.15 Uhr um 1,07 Prozent auf 2.981,25 Punkte. Der ATX Prime gewann 0,6 Prozent auf 1.498,44 Zähler. Andere Börsen sind nach anfänglichen Gewinnen zeitweise knapp ins Minus zurückgefallen. Spekulationen auf eine Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen stehen derzeit Unsicherheiten um die italienische Regierungskrise gegenüber. Zudem dürften vielen Anleger den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag abwarten.

Für bessere Stimmung an den Märkten sorgten zuletzt Berichte, denen zufolge Russland seine Gaslieferungen nach Europa über die derzeit für Wartungsarbeiten geschlossene Pipeline Nord Stream 1 wieder aufnehmen will. Damit wurden die Ängste vor einer Gaskrise wieder etwas gelindert. Zudem gab es zuletzt wieder Hoffnungen, dass Italiens Premierminister Mario Draghi trotz der Regierungskrise im Amt bleiben könnte. Entsprechende Signale könnte er bei seinem Auftritt vor dem Senat am Mittwoch liefern.

Gut gesucht waren im Frühhandel vor allem die beiden Bankwerte Erste Group (plus 1,6 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 2,1 Prozent). Auch an anderen Börsen konnten Bankaktien angesichts der Aussicht auf steigende Zinsen zuletzt zulegen. Die größten Gewinner im prime market waren Semperit AG Holding mit einem Plus von 2,6 Prozent. Unter Druck kamen hingegen die Aktien der Post und waren mit einem Minus von 3,2 Prozent die größten Verlierer.

Mit Spannung erwartet wird an den Märkten jetzt die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Die EZB könnte jüngsten Berichten zufolge bei ihrer Ratssitzung eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte statt der bisher signalisierten 25 Punkte beschließen. In der Notenbank gibt es angesichts der hohen Inflation Überlegungen zu einem größeren Zinsschritt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Kreise. In jedem Fall würde es sich dabei um die erste Zinserhöhung seit elf Jahren handeln.

Impulse könnten auch die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten bringen. Um 16 Uhr veröffentlicht die EU-Kommission Daten zum Verbrauchervertrauen. "Obwohl bereits in den Vormonaten sinkende Stimmungswerte beobachtet werden konnten, gibt es wenig Anzeichen für eine Aufhellung", schreiben die Analysten der Helaba am Mittwoch. Sie erwarten angesichts schwacher Aktienkurse, hoher Inflationsraten, der Gaskrise und des Ukraine-Kriegs eine weitere Eintrübung der Verbraucherstimmung. Zeitgleich stehen in den USA Zahlen zu den Verkäufen bestehender Eigenheime an.

