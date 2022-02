Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt am Vormittag 0,8 Prozent zu

Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis gegen 10 Uhr um 0,80 Prozent auf 3.970,27 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,79 Prozent auf 1.990,41 Zähler. Auch an anderen Börsen gab es zum Handelsstart Gewinne.

Angetrieben wurden die Märkte von der jüngsten Entspannung im Russland-Ukraine-Konflikt. Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow hatte zuletzt Warnungen der USA vehement zurück gewiesen, wonach möglicherweise am Mittwoch russische Truppen ins Nachbarland Ukraine einmarschieren würden.

Gut gesucht waren im Frühhandel vor allem Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (plus 4,69 Prozent) und des Stahlkonzerns voestalpine (plus 2,52 Prozent). Die einzigen Verlierer im prime market waren Telekom Austria (minus 0,19 Prozent), Raiffeisen Bank International (minus 0,22 Prozent) und AT&S (minus 0,19 Prozent).

Kursrelevante Unternehmensnachrichten gab es am Mittwoch kaum. Andritz stiegen nach Meldung eines neuen Auftrags um 1,76 Prozent. Der Anlagenbauer hat von der schweizerisch-russischen Unternehmensgruppe Laboratoire Naturel und ZetTechnology den Auftrag zur Lieferung einer kompletten Spunlace-Linie erhalten, wurde am Dienstag bekannt. Das Auftragsvolumen wurde in der Meldung nicht genannt, nach Einschätzung der Analysten der Erste Group dürfte es aber eher um einen vergleichsweise kleinen Auftrag handeln.

Ein bestimmendes Thema bleiben auch weiter die Ängste vor hoher Inflation und den damit befürchteten gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken. Mit Spannung erwartet wird vor diesem Hintergrund die am Abend anstehende Veröffentlichung des Protokolls der Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom 25. und 26. Jänner.

Von dem Sitzungsprotokoll erhoffen sich Börsianer Signale für das wahrscheinliche Tempo der erwarteten Zinserhöhungen sowie Details über den möglichen Zeitpunkt, Tempo und Zusammensetzung des Bilanzabbaus, schreiben die Analysten der UniCredit.

