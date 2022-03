Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt am Vormittag 1,43 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit klaren Kursgewinnen gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.311,48 Punkten nach 3.264,89 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 46,59 Punkten bzw. 1,43 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.666,79 Zählern und damit um 1,38 Prozent oder 22,65 Punkte höher.

Angesichts weiter sinkender Ölpreise tendierte auch das europäische Umfeld mit deutlichen Aufschlägen. Begründet wurde der fallende Ölpreis von Experten vor allem mit den aktuellen Corona-Lockdowns in China. Damit spekuliere der Markt auf eine sinkende Nachfrage.

Weiter im Blickfeld der Investoren steht auch der Ukraine-Krieg. Die Delegationen aus Russland und der Ukraine kommen heute in Istanbul zu einer neuen Verhandlungsrunde zusammen.

Der Ukraine-Krieg lässt die Verbraucherstimmung in Deutschland abstürzen und nährt die Furcht vor einer Rezession. Das Barometer der Nürnberger GfK-Marktforscher signalisiert für April einen Rückgang um 7,0 Zähler auf minus 15,5 Punkte, wurde in der Früh bekannt. Dies ist der niedrigste Wert seit Februar 2021, als das Barometer auch schon auf diesen Wert absackte.

Unter den Einzelwerten in Wien führten Semperit die Gewinnerliste im prime market mit einem Kursanstieg um gut vier Prozent an. Raiffeisen konnten sich um knapp drei Prozent steigern und Kapsch TrafficCom knüpften mit plus 2,55 Prozent an den gestrigen Kurssprung an.

Zugewinne gab es auch bei den Ölwerten zu verzeichnen. So zogen OMV um gut drei Prozent nach oben. Schoeller-Bleckmann gewannen 1,6 Prozent an Wert.

Die Pierer Mobility hat ihren Nettogewinn 2021 gegenüber dem Jahr davor auf 142,9 Mio. Euro verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 rechnet der Motorradhersteller weiterhin mit Lieferengpässen. Vom Ukraine-Krieg sei man zwar nicht unmittelbar betroffen, die Gefahr für steigende Rohstoff- und Energiekosten erhöhe sich aber ähnlich wie im Rest der Industrie, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Die Aktien von Pierer Mobility gewannen um 1,8 Prozent.

