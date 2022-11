Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt im Frühhandel 0,7 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Frühhandel zugelegt. Der ATX stieg bis gegen 9.40 Uhr um 0,74 Prozent auf 2.958,62 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,68 Prozent auf 1.488,38 Zähler zu. Auch andere Börsen in Europa konnten im Frühhandel zulegen. Angetrieben wurden die Märkte von positiven Vorgaben aus Asien und Hoffnungen auf eine Verlangsamung des Zinserhöhungspfads der Notenbanken.

Gut gesucht waren in Wien die beiden Ölwerte. Aktien des Ölfeldausstatters Schoeller Bleckmann lagen mit einem Plus von 3,1 Prozent an der Spitze im prime market. OMV konnten zeitweise ebenfalls deutlich zulegen, zuletzt schrumpfte das Plus aber auf 0,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Ölwerte nach guten Zahlen des Branchenriesen BP unter den größeren Gewinnern.

Sehr fest zeigten sich im Frühhandel auch Immofinanz und stiegen um 2,5 Prozent. Bei höheren Umsätzen gesucht waren zudem voestalpine (plus 1,5 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 1,4 Prozent). Die größten Verlierer im prime market waren Rosenbauer und Palfinger mit Verlusten um jeweils 0,9 Prozent.

Impulse könnte im Tagesverlauf der am Nachmittag anstehende ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA bringen. Die Analysten der Helaba sehen für das viel beachtete Stimmungsbarometer gemischte Vorgaben. So sind bereits veröffentlichte regionale Umfragen teilweise besser, teilweise schwächer ausgefallen.

Mit Spannung erwartet wird an den Börsen aber vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte gilt an den Märkten zwar weiter als praktisch fix. Einige Marktteilnehmer hoffen nun aber, dass die Notenbanker in ihren begleitenden Kommentaren mit Rücksicht auf die Konjunktur einen moderateren Kurs für die Zukunft signalisieren könnten.

mik

ISIN AT0000999982