Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt in ruhigem Handel 0,7 % zu

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX notierte knapp vor 10 Uhr mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 2.890,06 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,68 Prozent auf 1.462,98 Zähler. Auch an anderen Börsen ging es im Frühhandel nach oben.

Das frühe Geschäft in Wien verlief weitgehend ruhig. Die bestimmenden Themen bleiben aber die Ängste vor hoher Inflation und gegensteuernden Zinserhöhungen, dazu kommen vermehrt Sorgen um die Energieversorgung.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen vorerst nicht vor. Auch wichtige Konjunkturdaten stehen am Vormittag nicht an. Die gemeldeten Zahlen zur französischen Industrieproduktion lagen im Rahmen der Erwartungen und wirkten sich nicht merklich aus.

Gut gesucht waren im Frühhandel FACC und legten 2,9 Prozent auf 7,10 Euro zu. Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung "buy" und ihr Kursziel von 10 Euro für die Aktien des Flugzeugteilebauers in Reaktion auf die am Montag gemeldeten Quartalszahlen bestätigt.

Größere Nachfrage gab es auch in Aktien aus der Baubranche wie UBM (plus 2,9 Prozent) oder Porr (plus 2,1 Prozent). Bei höherem Volumen fest zeigten sich BAWAG und legten 1,9 Prozent zu. Größere Abgaben gab es hingegen in OMV (minus 1,0 Prozent). Die größten Verlierer im prime market waren Marinomed mit einem Minus von 3,1 Prozent.

Impulse für den Handel könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Industrieaufträgen bringen. Die Analysten der Helaba rechnen bei den Daten mit eine moderaten Plus. "Positives Überraschungspotenzial gegenüber dem Konsens machen wir aber nicht aus", schreiben die Analysten. Auch an den Zinserhöhungserwartungen dürften die Zahlen nichts ändern.

