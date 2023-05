Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt leicht um 0,13 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Frühhandel leicht im Plus notiert. Der Leitindex ATX legte bis etwa 9.50 Uhr um 0,13 Prozent auf 3.199,70 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es etwas deutlichere Zuwächse zu beobachten.

International steht laut Einschätzung der Helaba-Analysten die Bank von England (BoE) mit ihrer Zinsentscheidung zunächst im Mittelpunkt des Interesses, wobei eine weitere Straffung zu erwarten ist. In den USA runden die Erzeugerpreise des Monats April das Inflationsbild ab. Der Fokus der Akteure liegt aber vermutlich auf den wöchentlichen Zahlen zur US-Arbeitslosenunterstützung, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Markt prägt die laufende Berichtssaison das Geschehen. Quartalszahlen wurden vor Handelsstart von der Addiko Bank, Polytec, Verbund und Wienerberger vorgelegt. Die Verbund-Titel reagierten auf die Ergebnisvorlage mit eine klaren Minus von 1,7 Prozent. Der teilstaatliche Stromkonzern hat im ersten Quartal den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht gesteigert. Gewinnabschöpfungen in Deutschland, Österreich und Rumänien belasteten dabei das Ergebnis mit 68,6 Mio. Euro. Das Konzernergebnis legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,8 Prozent auf 529,0 Mio. Euro zu. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Quartalsergebnisse als im Rahmen der Prognosen.

Wienerberger-Titel tendierten mit plus 1,2 Prozent. Der Baustoffkonzern hat heuer zum Jahresstart weniger verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging im ersten Quartal 2023 gegenüber der Vorjahresperiode von 228,3 auf 206,3 Mio. Euro zurück. Die Verkaufserlöse verringerten sich von 1,16 auf 1,05 Mrd. Euro. Die Erste Group stufte den Umsatzausweis als leicht unter den Erwartungen ein, aufgrund der niedrigeren Absatzvolumina in Osteuropa. Das operative Ergebnis entsprach den Schätzungen.

Polytec-Papiere reagierten auf die Zahlenvorlage mit einem Abschlag von 2,6 Prozent. Der oberösterreichische Auto-Zulieferer hat im ersten Quartal des Jahres zwar den Umsatz deutlich ausgeweitet, dabei aber unter dem Strich einen Verlust eingefahren. Operativ war das Unternehmen gerade noch positiv. Polytec geht davon aus, dass der operative Gewinn (EBIT) im Gesamtjahr "im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert werden kann". Die Analysten der Erste Group stuften den Quartalsausweis als weitgehend im Rahmen der Erwartungen ein.

Die Addiko Bank hat ein erfolgreiches erstes Quartal 2023 hinter sich gebracht. Der Gewinn nach Steuern stieg um die Hälfte auf 9,7 Mio. Euro. Laut Erste Group wurde damit der Marktkonsensus um mehr als 30 Prozent übertroffen. Die Experten stuften die Ergebnisse zudem als starkes Zahlenwerk ein. Die Addiko-Anteilsscheine wurden noch nicht gehandelt.

ste/spo

ISIN AT0000999982