Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt moderate 0,10 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag im Frühhandel moderate Aufschläge aufgewiesen. Der heimische Leitindex ATX legte bis zehn Uhr leicht um 0,10 Prozent auf 3.229,38 Punkt zu. An den europäischen Leitbörsen herrschte ebenfalls eine freundliche Anlegerstimmung vor.

Die Zinssorgen sind nach den US-Inflationszahlen vom Vortag laut Helaba-Analysten per saldo nicht größer geworden, was für Unterstützung sorgt. Heute stehen zunächst keine Zahlen der ersten Reihe auf dem Programm, sodass es zu einer vorübergehenden Beruhigung an den Aktienmärkten kommen könnte, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt blieben auch die Kursbewegungen der schwergewichteten Banken in engen Grenzen. BAWAG, Erste Group und Raiffeisen Bank International zeigten nur kleine Bewegungen von zwischen minus 0,1 und plus 0,3 Prozent. Auch die OMV-Aktie trat mit minus 0,1 Prozent auf der Stelle. voestalpine befestigten sich hingegen um 0,6 Prozent.

Die Aktie des Flughafen Wiens sank nach veröffentlichten Verkehrsergebnissen um 0,4 Prozent. Die Passagierzahlen am Flughafen Wien sind im März weiterhin unter dem Niveau von vor der Pandemie geblieben. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zahlen aber kräftig gestiegen. Am Standort in Wien wurden im Vormonat 2,1 Millionen Passagiere und damit 65,4 Prozent mehr als im März 2022 abgefertigt. Im März 2019 lag das Passagieraufkommen allerdings noch bei 2,4 Millionen.

Wienerberger bauten ein Plus von 0,5 Prozent auf 26,10 Euro. Die Experten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des weltgrößten Ziegelherstellers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 35,00 Euro wurde unverändert belassen.

Andritz legten 0,2 Prozent auf 59,10 Euro zu. Auch hier gab es eine Analysteneinstufung. Die Baader Bank hat sowohl das "Buy"-Votum als auch das Kursziel von 75 Euro bestätigt.

ste/spo

ISIN AT0000999982