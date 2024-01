Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt moderate 0,15 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagvormittag mit einer freundlichen Tendenz präsentiert. Der ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit plus 0,15 Prozent auf 3.436,29 Einheiten. Die deutlichen Vortageszuwächse von 1,38 Prozent beim heimischen Leitindex wurden damit etwas ausgeweitet. An den europäischen Leitbörsen herrschten im Frühhandel hingegen überwiegend leichte Kursrückgänge vor.

Mit Spannung erwarten die Markteilnehmer heute die Entscheidung der EZB und die begleitenden Kommentare hinsichtlich der weiteren Perspektiven der Geldpolitik, bevor sich in der kommenden Woche der Blick auf die US-Notenbank und deren FOMC-Meeting richtet, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Die Zinssenkungserwartungen sind beiderseits des Atlantiks ausgeprägt und somit besteht latent das Risiko einer Enttäuschung, sollten klare Bekenntnisse der EZB und der Fed für einen umfänglichen Zinssenkungszyklus ausbleiben, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Markt meldete sich von Analystenseite die Erste Group und nahm ihr Anlagevotum für die Aktien der BAWAG von "Hold" auf "Accumulate" hoch. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Titel von 50,00 auf 56,00 Euro nach oben revidiert. Die BAWAG-Titel legten 0,2 Prozent auf 49,16 Euro zu.

Auf Unternehmensebene gestaltete sich die Nachrichtenlage noch sehr dünn. Im Technologiebereich gewannen AT&S 0,7 Prozent. Die schwergewichteten Banken Erste Group (minus 0,3 Prozent) und Raiffeisen Bank International (plus 0,1 Prozent) zeigten noch keine starken Kursveränderungen.

Die Papiere des Faserherstellers Lenzing büßten ein Prozent ein. Die Anteilsscheine des Stromversorgers Verbund verbesserten sich um 1,3 Prozent. voestalpine stärkten sich um 0,4 Prozent.

ste/ger

ISIN AT0000999982