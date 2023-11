Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt um 0,30 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Freitagvormittag etwas höher notiert. Der ATX legte um 10.00 Uhr 0,30 Prozent auf 3.271,85 Einheiten zu. Für den ATX Prime ging es um 0,20 Prozent auf 1.640,44 Stellen hinauf. Auch das europäische Umfeld zeigte sich höher.

Der Freitag dürfte diesseits des Atlantiks einerseits von Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone, andererseits von der bereits stattfindenden Rede der EZB-Notenbankpräsidentin Christine Lagarde geprägt werden. In den USA werden darüber hinaus Immobiliendaten publiziert und ebenfalls Notenbanker zu Wort kommen.

Unter den Einzelwerten blieben wichtige Nachrichten zunächst Mangelware. Die Blicke richteten sich eher auf frische Analysen der Berenberg, die das Kursziel für die Aktien des heimischen Caterers DO & CO um 155 auf 160 Euro etwas hochgeschraubt hatte - das "Buy"-Votum wurde bestätigt. Die Aktien gewannen satte 3,9 Prozent auf 129 Euro hinzu.

An dem "Hold" und dem 28-Euro-Kursziel für die Aktien von Palfinger hielt die Berenberg indes fest. Zwar sieht Analyst Tore Fangmann den heimischen Konzern auf gutem Wege, das beste Neunmonatsergebnis in der Geschichte des Unternehmens zu veröffentlichen. Allerdings verweist der Experte auf die Unsicherheiten im Endmarkt und die Auftragszahlen. Die Titel stiegen um 1,1 Prozent auf 22,95 Euro.

Mit Blick auf die weiteren Einzelwerte machten die Aktien von AT&S nach ihrem Rücksetzer am Vortag mit ihrer Kurserholung weiter. Sie steigerten sich um 2,0 Prozent. Die Titel hatten am Dienstag gut 14 Prozent an Wert verloren, nachdem bekannt gegeben wurde, dass der Leiterplattenhersteller mit der ÖBAG um eine Kapitalerhöhung einen Einstieg verhandle.

sto/mha

ISIN AT0000999982