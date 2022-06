Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legte moderate 0,4 Prozent zu

Die Wiener Börse haben am Dienstag im Frühhandel moderat höher tendiert. Der Leitindex ATX gewann in der ersten Dreiviertelstunde Uhr 0,40 Prozent auf 3.134,77 Punkte. Der ATX Prime kletterte um 0,39 Prozent auf 1.583,28 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich im Plus.

Die Aktienindizes erholen sich damit von deutlichen Verlusten am Vortag. Zuletzt veröffentlichte US-Inflationsdaten hatten Sorgen vor einer stärkeren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch ausgelöst und die Kurse am Montag auf Talfahrt geschickt. Experten der Investmentbank Goldman Sachs erwarten mittlerweile einen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte und einen weiteren in gleicher Höhe im Juli.

Datenseitig könnte in Europa das ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen Beachtung finden. Die Analysten der Helaba rechneten in der Früh mit einer leichten Verbesserung von niedrigem Niveau aus.

Die Aktien der Flughafen-Wien-Gruppe zeigten sich zuletzt unbewegt. Der Flughafenbetreiber hat aufgrund eines wieder gestiegenen Passagieraufkommens die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Für 2022 erwartet der Airportbetreiber nun einen Umsatz von rund 640 Mio. Euro (bisher: 560 Mio. Euro), und einen Jahresgewinn von zumindest 80 Mio. Euro (bisher: 20 Mio. Euro). Für den Standort Wien wird mit rund 22 Millionen Reisenden im Gesamtjahr 2022 gerechnet. Inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice werden rund 28 Millionen Reisende erwartet.

Am Vortag hatten die Papiere bereits kräftig zugelegt, nachdem eine Tochter des australischen Fonds IFM aufgrund ihrer aufgestockten Beteiligung am Flughafenbetreiber der Gruppe ein gesetzlich verpflichtendes Übernahmeangebot vorgelegt hatte.

Die schwergewichteten Banken tendierten uneinheitlich. Während die Aktien der Bawag sich um knapp ein halbes Prozent verteuerten, notieren die Papiere der Erste Group unbewegt und die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) gaben um 1,9 Prozent nach.

ISIN AT0000999982