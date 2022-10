Wiener Börse (Eröffnung) - ATX minus 0,4% nach starkem Vortagesplus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit etwas schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX gab bis zehn Uhr um 0,44 Prozent auf 2.801,95 Einheiten nach. Marktbeobachter verwiesen auf europaweit zurückhaltende Aktienanleger nach den sehr starken Vortagesgewinnen im Zuge eines Erholungsschubes an den Börsen. Der heimische Leitindex war am Dienstag um satte 3,5 Prozent hochgesprungen.

Die Sorgen an den Finanzmärkten werden jedoch nicht kleiner, schrieben die Helaba-Analysten. Viel Negatives ist nach Einschätzung der Experten aber mittlerweile wohl eingepreist. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite noch sehr dünn.

Im Technologiebereich schwächten sich die AT&S-Aktien um 2,1 Prozent ab. Die Papiere der Raiffeisen Bank International kamen um 0,6 Prozent zurück, nachdem die Titel am Vortag um 6,5 Prozent hochgesprungen waren. voestalpine ermäßigten sich um 0,9 Prozent. Die voest-Aktie hatte am Dienstag mehr als sechs Prozent an Kurswert zugelegt. Unter den weiteren Schwergewichten verbilligten sich Erste Group um 0,6 Prozent.

Ein auffälliges Minus wies zudem die Lenzing-Aktie mit einem Kursabschlag von etwas mehr als fünf Prozent auf. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann fielen um 1,3 Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982